Pfarrer Kern geht in den Ruhestand : Der „Pfarrer mit der Gitarre“ nimmt den Hut

Ottweiler Erhard Kern geht nach drei Jahrzehnten Seelsorge in Ottweiler in den Ruhestand.

Nach über 31 Jahren Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Ottweiler tritt Pfarrer Erhard Kern zum Jahresende in den Ruhestand. Kern trat am 1. April 1989 seinen Dienst in Ottweiler an. Es sollte seine erste eigenverantwortliche und gleichzeitig die einzige Pfarrstelle in seiner Karriere werden. In den gut drei Jahrzehnten seither sah er nicht weniger als elf Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen. Mitte der 1990er-Jahre reduzierte er seinen Stellenumfang auf 50 Prozent, auch um die finanziell angeschlagenen Gemeinde bei den Personalkosten zu entlasten, wie es weiter heißt.