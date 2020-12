Corona-Tagesbericht im Landkreis Neunkirchen : Kreis meldet 61 neue Covid-19-Fälle

01.01.2020, USA, Hamilton: Die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases zur Verfügung gestellte Elektronenmikroskopaufnahme aus einem Labor in den Rocky Mountains zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2. Foto: Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Niaid-Rml

Für Mittwoch (23. Dezember) meldet der Landkreis Neunkirchen 61 weitere Covid-19-Fälle. Zwölf kamen in Neunkirchen hinzu, fünf in Illingen, zwei in Ottweiler, elf in Eppelborn, 19 in Merchweiler, sieben in Schiffweiler und fünf in Spiesen-Elversberg. Aktuell sind 200 aktive Covid-19-Fälle im Kreis. Der Inzidenzwert stieg auf 152,4. In der Awo-Residenz St. Barbara Merchweiler sind weitere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, so der Kreis. Es wurde ein Aufnahmestopp für das Alten- und Pflegeheim für Bewohner bis zum 5. Januar verhängt.