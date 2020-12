Dillingen : Gelben Tonnen kommen Ende nächster Woche

Dillingen In Dillingen werden die gelben Tonnen voraussichtlich kommende Woche, also in der Kalenderwoche 53, verteilt. Das hat das zuständige Entsorgungsunternehmen, Adam GmbH, der Stadt mitgeteilt. Dabei können vorerst nur Gefäße in einer Größe von 120 Litern und 1100 Litern ausgegeben werden, da es bei den 240-Liter-Gefäßen seitens des Herstellers zu Lieferverzögerungen kommt.