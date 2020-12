Ortsrat Welschbach : Ortsrat Welschbach zufrieden mit neuer Halle

Welschbach Die Ortsratsmitglieder von Welschbach tagten kurz vor Weihnachten in der fast fertiggestellten Cafeteria der Welschbachhalle und konnten sich davon überzeugen, dass hier gute Arbeit geleistet wurde.

„Der Raum ist hell und modern gestaltet und bietet sich auch für kleine Feiern an“, stellte Ortsvorsteher Christian Petry fest. Er rechne damit, dass spätestens im Januar 2021 das Buffet eingebaut wird. Danach werde man auch die Ausschreibung vornehmen, um einen Pächter oder eine Pächterin für die Cafeteria zu finden. Hier zeigte er sich zuversichtlich, dass das gelingt. „Wir haben in unserem Ort keine einzige Kneipe mehr, so dass die Cafeteria sich zu einem neuen Treff nach Corona entwickeln kann“, so der Ortsvorsteher weiter.