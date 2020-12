Landkreis Neunkirchen : Am Wochenende 41 neue Corona-Fälle

Aus der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof kommen weitere Meldungen von infiziertem Personal.

Am Samstag (19. Dezember) gab es 28 weitere Covid-19-Fälle (vier in Neunkirchen, vier in Illingen, drei in Ottweiler, sieben in Eppelborn, drei in Merchweiler, vier in Schiffweiler und drei Spiesen-Elversberg). Am Sonntag (20. Dezember) wurden 13 weitere Covid-19-Fälle dokumentiert (fünf in Neunkirchen, einer in Ottweiler, drei in Eppelborn, einer in Merchweiler und drei in Schiffweiler.