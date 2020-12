Infos für Viertklässler : Schengen-Lyzeum bietet digitalen Tag der offenen Tür

Perl Ab dem 15. Januar gibt es im Internet Videos, Interviews und einen virtuellen Rundgang durch die Schule.

Das deutsch-luxemburgische Schengen-Lyzeum Perl lädt zum digitalen Tag der offenen Tür ein. Ab Freitag, 15. Januar, stellt sich die Schule so Besuchern vor. Aufgrund der Corona-Pandemie kann der normale Ablauf mit Besuchen der Schule nicht stattfinden. Daher werden diese Möglichkeiten nach Angaben der Schule in den digitalen Raum verlegt.

In Zusammenarbeit mit der Schülervertretung wurden die Informationsvorträge in ein Interview zwischen Schülern und der Schulleitung verwandelt. Diese sind nach Angaben der Schule auf Deutsch, Luxemburgisch und Französisch verfügbar. Die Interviews befassen sich mit Themen wie dem Ganztagsschulkonzept, Unterrichtsorganisation, Leistungsanforderungen, Lernkultur und Förderung, Betreuungsangebote, freiwillige Unterrichtsangebote und die möglichen Schulabschlüsse.

Um einen Eindruck des Schulalltags zu erhalten, wurde die Videoreihe „Ein Tag im Leben eines Fünftklässlers“ produziert. Hier besteht laut Schule die Möglichkeit, in kurzen Videosequenzen einen Eindruck zu erlangen, wie Unterricht und Schulleben gestaltet sind. Auch ein kurzer Ausflug in die i-Pad-Klassen ab Klassenstufe 7 ist möglich. Die Videosequenzen und Interviews sind direkt über die Website und innerhalb des virtuellen Rundgangs abrufbar. Die Gestaltung des digitalen Tags der offenen Tür war ein großes Gemeinschaftsprojekt aller am Schulleben Beteiligten.