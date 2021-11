„Oft reicht ein kleiner Lichtstrahl, um den Weg zu finden“ : Helga Koster stellt ihr neues Buch vor

Wadern Helga Koster stellt mit der Bücherhütte Wadern am Freitag, 19. November, um 19 Uhr in der Waderner Stadtbibliothek ihren neuen Gedichtband „Oft reicht ein kleiner Lichtstrahl, um den Weg zu finden“ vor.

Helga Koster, geboren in Weiten und seit 2011 wohnhaft in Saarlouis, hat bisher mehrere Bücher mit Lyrik und Geschichten veröffentlicht. Seit 1991 ist sie Mitglied der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft. Sie war lange als Sozialarbeiterin, Beraterin und Supervisorin in der katholischen Jugendarbeit tätig und hat so in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt, die in ihren Gedichten und Prosatexten einfließen.