Zahlen vom Wochenende : 54 weitere Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Am Samstag und Sonntag hat das Merziger Gesundheitsamt insgesamt 54 weitere Infektionen mit Covid-19 registriert, die meisten davon in der Kreisstadt. Auch die 7-Tage-Inzidenz klettert nach oben.

Das Landratsamt hat am Samstag 39 neue Corona-Fälle nachgewiesen. Jeweils neun Betroffene leben in der Gemeinde Beckingen, Losheim am See und der Kreisstadt Merzig, fünf in der Gemeinde Mettlach, vier in der Stadt Wadern, zwei in der Gemeinde Perl und einer in der Gemeinde Weiskirchen. 16 Menschen galten gegenüber dem Vortag als genesen. Am Samstag waren dem Kreis 118 aktive Mutationen mit der Delta-Variante bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz laut RKI lag bei 176,9.

Am Sonntag hat der Kreis 15 weitere Corona-Infektionen gezählt; fünf in der Kreisstadt Merzig, vier in der Gemeinde Mettlach, drei in der Gemeinde Beckingen und je einen in der Gemeinde Perl, Losheim am See und Weiskirchen. 15 Menschen galten als genesen; sechs in Merzig, vier in Weiskirchen, drei in Perl und je einer in Wadern und Beckingen. Aktuell sind 119 aktive Mutationen mit Delta nachgewiesen.