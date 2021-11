Seewirtin sagt Adieu : Wirtin Vera verabschiedet sich von Seeklause

Seewirtin Vera wird mit Blumen und einem guten Tropfen vom HVV-Vorsitzenden Rolf Weiler in den Ruhestand verabschiedet.

Noswendel Nach 13 Jahren heißt es für die Wirtin am Noswendeler See Abschied nehmen. Vera Hoffmann, Betreiberin der Seeklause, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ein Nachfolger ist schon gefunden.