Spendenaktion Merchweiler/Altenkessel : Ein Geschenke-Flohmarkt für den guten Zweck

Merchweiler/Altenkessel Agnes Bäcker und Helga Ferdinand verkaufen Selbstgebasteltes und kleine Raritäten für eine Spende für das Kinderhospiz.

Agnes Bäcker und Helga Ferdinand, besser bekannt als Eulalia Schippenstiel, wollen dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar am Standort Merchweiler und der Lebenshilfe Obere Saar am Standort Altenkessel Spenden zukommen lassen. Eigens dafür haben die beiden Damen fleißig weihnachtliche Deko gesammelt oder selbst gebastelt. In der Vorweihnachtszeit veranstalten sie Flohmärkte, und zwar zu Hause: Agnes Bäcker in ihrer Gartenlaube und in ihrem Gartenhaus, Helga Ferdinand in einem Zimmer im Erdgeschoss ihres Hauses. Die Ausstellungsräume sind alle schon weihnachtlich geschmückt.