Zahlen von Freitag : 31 Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern registriert

Vor allem die Delta-Variante verbreitet sich rasant. Foto: dpa/Uncredited

Merzig-Wadern Der Inzidenzwert ist deutlich angestiegen und liegt bei 176,7. Es wurden 31 Corona-Infektionen in Merzig-Wadern gemeldet.

Das Landrats­amt hat am Freitag 31 neue Corona-Infektionen gemeldet; zwölf in der Kreisstadt Merzig, fünf in der Stadt Wadern, vier in der Gemeinde Mettlach, jeweils drei in den Gemeinden Perl, Weiskirchen und Losheim am See und zwei in der Gemeinde Beckingen.

Zudem gelten 13 Menschen als genesen; vier in Mettlach, drei in Losheim am See und Merzig, zwei in Weiskirchen und einer in der Gemeinde Beckingen. An oder mit Corona gestorben sind 68 Menschen.