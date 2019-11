Wadern : Neue Tollitäten üben schon das Schunkeln

Der Fratzenmacheradel (von rechts) Prinzessin Claudia und Prinz Alfred sowie das Kinderprinzenpaar Moritz und Melina, hat eine Mammutsession inklusive 55-jährigem Jubiläum als Sommerfaasend erfolgreich hinter sich gebracht und verabschiedet sich am Wochenende gut gelaunt vom Narrenvolk. Foto: eb

Wadern Am kommenden Samstag starten die Wadriller Fratzenmacher in die neue Session, einen Tag früher sind die Waderner Jecken dran.

Von Erich Brücker

Unser Wetter verbreitet derzeit wenig Spaß an der Freud. Für viel mehr Frohsinn sorgen schon bald die Karnevalisten in den Stadtteilen von Wadern. Waschechte Narren, vornehmlich die närrischen Tollitäten, stehen jetzt in den Startlöchern, denn mit dem Elften im Elften beginnt die karnevalistische Zeitrechnung. An diesem Wochenende und in den nächsten wird von den Karnevalsvereinen im Hochwald die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Bei den Fratzenmachern aus Wadrill wird das Geheimnis am Sonntag, 10. November, ab 11.11 Uhr im Foyer der Wadrilltal-Narrhalla gelüftet. Das Warten der Faasebooken auf den Beginn der närrischen Session hat ein Ende, ebenso ist die Raterei vorbei, wer wohl als Prinz und Prinzessin den Narrenthron besteigen wird. Auch die kleinen Faasebooken sind gespannt, wer wohl das Kinderprinzenpaar sein wird. „Wir sind gewappnet, haben die richtigen närrischen Regenten ausfindig machen können und werden unseren neuen Thronadel vorstellen“, verspricht Ruth Brücker, die erste Vorsitzende des Karnevalvereins „Die Fratzenmacher“. Musikalisch begleitet von DJ Andy O und etlichen Gardemädchen werden die alten Prinzenpaare, Prinz Alfred und Prinzessin Claudia sowie die Niedlichkeiten Moritz und Melina verabschiedet. Schwungvoll und mit viel Klamauk wird Elferratspräsident Christian Lauer alias Festus die neuen Herrscherpaare in ihr Narrenamt einführen. In seiner saloppen und unnachahmlichen Art wird er zu wohl zu ersten Glanzleitungen auflaufen und das Narrenvolk des neuen Waderner Stadtteils bei kühlen Getränken und warmen Gaumenfreuden stimmungsvoll auf die Fünfte Jahreszeit vorbereiten. Für die Wadrilltaler Narren ist es die „5 mal 11 plus 1-jährige“ Session, nachdem die alte Session mit einer Sommerfaasend im August ihr Ende gefunden hatte.

info Rosenmontagzug führt wieder durch Wadern Den traditionellen Waderner Rosenmontagsumzug wird in der neuen Session erneut die KG Wadern durch die Straßen der Hochwaldstadt schlängeln lassen. „Nachdem die Fratzenmacher ihre Sommerfaasend mit tollem Umzug erfolgreich im August hinter sich gebracht haben, die Vereinsgemeinschaft Lockweiler durch die Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt keine Möglichkeit sieht, einen Umzug durchzuführen, wird unsere KG dies wiederum wie 2019 im Kernort durchziehen“, sagt Vorsitzender Stephan Regert. Allerdings hatte man in diesem Jahr ein qualitatives Desaster erleben müssen, darum haben die Verantwortlichen sich Gedanken über ein neues Konzept gemacht. „Wir lassen nur noch Fußgruppen und Prinzenwagen zu, dazu sollen den heimischen Musikvereinen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn diese vermitteln mit ihrer Stimmungsmusik den Umzügen mehr Flair“, teilt Stephan Regert mit. Im Klartext: Größere Wagen, ohne Motiv, rundherum bis auf kleine Fenster mit Latten zugeschlagen, dazu laute Musik, die wenig mit Faasend zu tun hat, wird es in Wadern laut Veranstalter nicht mehr geben. Hinzu kommt die Schwierigkeit, beim Umzug als ausrichtender Verein für die Sicherheit von Zuschauern und Wagen sorgen zu müssen, was ohne entsprechendes Personal kaum zu stemmen ist. Probleme gibt es auch, wenn Landstraßen überquert werden müssen. Von daher wird es einen neuen Zugweg durch Wadern geben, teilt Stephan Regert weiter mit.

Die Karnevalsgesellschaft von 1897 Wadern spannt ihr Narrenvolk nicht so lange auf die Folter: Bereits an diesem Freitag, 9. November, übernimmt der närrische Thronadel beim ältesten Karnevalsverein in der Hochwaldstadt die Macht über die Wadrer Faasebooken. Hierfür verlegt die KG ihre Auftaktveranstaltung vom Pfarrsälchen ins Foyer des Haco-Centers. Beginn ist um 16.11 Uhr. Zu den Klängen von Alleinunterhalter Gasi wird der Thronadel der alten Session, Prinz Sebastian und Prinzessin Anna mit dem kleinen Paar Fabian und Maria verabschiedet. Anschließend wird Elferratspräsident Stefan Regert den neuen Regenten ihre Insignien der närrischen Macht, Zepter und Diadem, überreichen.

Eine Woche länger müssen die Närrinnen und Narren in Büschfeld auf ihre neuen Tollitäten warten. Prinz Kai und Prinzessin Stephanie sowie die Kinder Dennis und Julie werden erst am Samstag, 16. November um 11.11 Uhr, bei viel närrischem Treiben im Beschbelder Bahnhof ihre närrische Macht übergeben. Wie in Wadrilltal und Wadern, sind die neuen Tollitäten geheim auserkoren worden, von daher gehören alle Gerüchte in die Welt der Fantasie.