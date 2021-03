Zahlen von Dienstag : Sechs Corona-Fälle und eine Verstorbene im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Merzig-Wadern Eine 87-Jährige aus der Gemeinde Losheim am See ist verstorben, während sie an Corona erkrankt war. Dies hat der Landkreis Merzig-Wadern mitgeteilt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus im Grünen Kreis steigt somit auf insgesamt 46.

Weiter teilt der Landkreis mit, dass am Dienstag sechs weitere Corona-Infektionen bekannt geworden sind. Drei Betroffene leben demnach in der Gemeinde Losheim am See, jeweils einer in Merzig, Wadern und Mettlach. Zwei Menschen aus Wadern sowie einer aus Merzig, die an Corona erkrankt waren, gelten mittlerweile als genesen.

Somit sind derzeit 129 Menschen aus dem Landkreis Merzig-Wadern nachweislich an Corona erkrankt. Jeweils 40 Betroffene leben laut den Zahlen des Landratsamts in Wadern und Mettlach, jeweils 15 in Beckingen und Merzig, elf in Perl, sieben in Mettlach sowie einer in Weiskirchen.

Wie der Landkreis weiter mitteilt, wurden 13 weiteren Mutationen nachgewiesen. Dabei handelt es sich zwölf Mal um die britische Variante und einmal um die südafrikanische Variante. Damit liegen bei 74 der aktiven Fälle Mutationen zugrunde – 65 Mal die britische Variante, neun Mal die südafrikanische.