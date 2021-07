Aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit : Zahl der Arbeitslosen im Grünen Kreis ist im Juli gesunken

2465 Menschen waren im Juli arbeitslos gemeldet. Foto: dpa/Patrick Seeger

Merzig-Wadern Im Vergleich zum Vormonat waren 60 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent im Kreis Merzig-Wadern.

2465 Menschen waren im Juli im Kreis Merzig-Wadern arbeitslos gemeldet. Dies hat die Agentur für Arbeit mitgeteilt. Damit hat es im Juli 60 Arbeitslose weniger als im Juni gegeben und 372 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,5 Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonatswert und um 0,6 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres.

Die Zahl derjenigen, die im aktuellen Monat ihren Job verloren haben, hat sich laut Agentur für Arbeit gegenüber dem Vorjahr verringert. Im Juli meldeten sich 168 Frauen und Männer arbeitslos, fast ein Drittel weniger als im Juli 2020. Parallel dazu konnten 188 Menschen eine Beschäftigung aufnehmen.

Zahlen im Vergleich Arbeitslosenquoten im Saarland: Kreis St. Wendel: 3,6 Prozent, Kreis Merzig-Wadern: 4,5 Prozent, Saarpfalz-Kreis: 4,8 Prozent, Kreis Saarlouis: 5,7 Prozent, Kreis Neunkirchen: 7,2 Prozent, Regionalverband Saarbrücken: 9,6 Prozent. In der Geschäftsstelle Merzig waren 1480 Arbeitslose gemeldet (minus 254 zu 2020), die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent. In Wadern waren es 985 (minus 118), Arbeitslosenquote: 4,7 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen Monat bei 246. Sie hat sich gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent erhöht. Sie lag jedoch fast ein Drittel unter dem Wert des Vorjahres. Im Juli waren 1414 Männer und 1051 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von 13,8 Prozent bei den Männern und 12,2 Prozent bei den Frauen. 975 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent erhöht. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Juli 826. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 16,8 Prozent.

Während sich die Zahl der Arbeitslosen in der Arbeitslosenversicherung, für die die Agentur für Arbeit Saarland zuständig ist, reduziert hat (minus 68 auf 1147), war in der Grundsicherung, die in der Zuständigkeit des Jobcenters im Landkreis Merzig-Wadern liegt, ein Anstieg zu verzeichnen (plus acht auf 1318). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung waren im Vergleich zu Juli des vergangenen Jahres 304 Menschen weniger arbeitslos gemeldet (minus 21 Prozent), im Bereich der Grundsicherung 68 Menschen weniger (minus 4,9 Prozent).

Im Juli meldeten die Unternehmen im Landkreis Merzig-Wadern 309 neue Stellenangebote, über ein Drittel mehr als im Vormonat und fast die Hälfte mehr als im Juli 2020. Die meisten neuen Stellen wurden im verarbeitenden Gewerbe, in der Zeitarbeit und im Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet. Seit Jahresbeginn wurden 1424 offene Stellen gemeldet, 410 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen lag weiterhin stabil über dem Vorjahreswert – mit aktuell 1049 offenen Stellen, 350 mehr als 2020.

Die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, geht nach Einschätzung der Agentur für Arbeit immer stärker zurück. Im Kreis Merzig-Wadern haben im Juli drei Unternehmen für 22 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Unternehmen und Beschäftigte sich tatsächlich in Kurzarbeit befanden, kann erst nach einer Wartezeit gesichert ausgewertet werden. Für Januar liegen nun die endgültigen statistischen Daten vor: So waren 479 Unternehmen und 3317 Menschen in Kurzarbeit. Laut einer Hochrechnung haben im Februar 474 Unternehmen für 3800 Beschäftigte Kurzarbeit umgesetzt.

Am Ausbildungsmarkt sind noch viele Stellen unbesetzt. „Wer am Anfang seines Berufslebens steht bis jetzt noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, hat in den nächsten Wochen noch gute Chancen, sich einen Ausbildungsplatz zu sichern“, sagt Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland. Im Kreis Merzig-Wadern warten nach ihren Worten aktuell noch 296 unbesetzte Ausbildungsstellen auf die passende Bewerberin beziehungsweise den passenden Bewerber. Dem stehen 75 ausbildungsinteressierte junge Menschen gegenüber, die noch auf der Suche sind. Seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober vergangenen Jahres wurden 585 Berufsausbildungsstellen gemeldet, das sind genauso viele wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im gleichen Zeitraum meldeten sich 298 Jugendliche bei der Berufsberatung, 67 weniger als im Vorjahr.