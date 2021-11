Geänderte Öffnungszeiten : Tourist-Info und Fähre nun zu anderen Zeiten in Betrieb

Die Tourist-Info im Cloef-Atrium hat Anfang November ihre Öffnungszeiten geändert. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Mettlach/Orscholz Seit Anfang November haben die Tourist-Information in Mettlach in der Fußgängerzone sowie die Tourist-Information mit Regiothek im Cloef-Atrium in Orscholz wieder verkürzte Öffnungszeiten. Die Tourist-Information in Mettlach ist demnach von Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr, samstags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Tourist-Information mit Regiothek im Cloef-Atrium in Or­scholz hat täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet, teilt die Saarschleife Touristik mit.