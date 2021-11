Kolumne Apropos : In der Welt von „Pearl.TV“

Jetzt naht ja die Zeit, in der das Wetter tendenziell ungemütlicher wird und die Tage spürbar kürzer werden. Vielleicht ist Ihnen irgendwann einmal in den nächsten, dunklen Wochen und Monaten etwas Muße gegönnt.

Wenn dem so ist, wagen Sie mal ein Experiment. Unternehmen Sie eine Reise in ein Terrain, das für viele von uns unbekannt sein dürfte. Sie werden staunen. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihren Fernseher einzuschalten. Irgendwo auf den hinteren Rängen der Sendeliste Ihres Satelliten-Receivers (wohl dem, der über einen solchen verfügt, mit Kabelanschluss ist das nicht möglich) finden Sie „Pearl.TV“. Einen Shopping-Kanal, der all das in den Schatten stellt, was ich an ohnehin schon eigentümlichen Erfahrungen mit Shopping-Kanälen gesammelt habe. Bei „Pearl.TV“ gibt es all das zu kaufen, was selbst den abgebrühtesten Konkurrenten noch zu abstrus erscheint: Fensterputz-Roboter, eine solarbetriebene Rückfahrkamera fürs Auto, mobile Windräder oder Solarpanels, mit denen man überall Strom erzeugen können soll. Oder aber Produkte von überwältigender Schlichtheit: einen Dosenöffner. Einen Rückenkratzer. Einen elektrischen Schuhwärmer.