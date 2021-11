Corona-Zahlen von Dienstag : Landratsamt meldet fünf neue Corona-Infektionen

Merzig-Wadern Fünf neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis. Der Inzidenzwert liegt bei 77,3.

Am Dienstag hat das Landratsamt Merzig-Wadern fünf weitere Corona-Fälle im Kreis gemeldet. Je einer der Betroffenen lebt in Merzig, Wadern, Losheim am See, Mettlach und Perl. Somit sind aktuell 117 Infektionen mit Covid-19 im Grünen Kreis nachgewiesen; 31 in Merzig, 22 in Mettlach, 20 in Wadern, 18 in Losheim am See, 15 in Weiskirchen, sechs in Perl und fünf in Beckingen. Unter den Infektionen wurde 47 Mal die Delta-Mutation nachgewiesen.