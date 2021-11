Mit Bockbieranstich : Jagdgenossenschaft Mettlach lädt ein zum 8. Hubertustag

Mettlach Die Jagdgenossenschaft Mettlach lädt am Mittwoch, 3. November, zum 8. Hubertustag ein.

Die Jagdgenossenschaft Mettlach lädt am Mittwoch, 3. November, zum 8. Hubertustag ein. Ab 17.30 Uhr wird zunächst die Hubertusmesse in der Pfarrkirche St. Hubertus in Weiten gehalten. Im Anschluss stößt die Jagdgenossenschaft in Mettlach mit dem speziell gebrauten Hubertus-Bockbier auf das Hubertusfest an. Den Fassanstich wird Mettlachs Bürgermeister und Jagdvorsteher Daniel Kiefer ab 19 Uhr in der Abtei-Brauerei Mettlach vornehmen.