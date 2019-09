Helfer aus Mettlach im Einsatz : Flächenbrand in Waldstück bei Serrig

Flächenbrand in Waldstück bei Serrig

Rund 70 Feuerwehrleute, darunter auch einige aus dem Grünen Kreis, waren am Samstagnachmittag zur Bekämpfung eines Waldbrandes auf der Gemarkung Forstgut Hundscheid im Einsatz. Foto: Wilfried Hoffmann

Serrig/Mettlach Feuerwehren, darunter auch Löschbezirke aus unserem Kreis, waren am Samstag mit rund 70 Leuten im Einsatz.

Zu einem größeren Waldbrand bei Serrig nahe der Landesgrenze ist es am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr gekommen. Betroffen war eine Fläche in einer bereits gefällten Fichtenkultur auf der Gemarkung des Forstguts Hundscheid von zirka vier Hektar Größe. Nur durch den beherzten Einsatz des Fahrers eines Traktors mit Grubber konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bleiben. Hierbei fuhr der Traktorfahrer mit seinem Grubber unentwegt die Ränder des brennenden Areals ab, damit eine weitere Ausdehnung des Brandes an den nahegelegenen Fichtenkulturen nicht übergriff.