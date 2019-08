Musik für alle : Für die Schüler gibt’s ab 2020 Ukulelen

Mettlach Ein Instrument können Schüler in Mettlach und Orscholz bald kostenlos lernen. Möglich macht das ein Projekt namens „Musik für alle“.

Kosten für das Instrument, für Zubehör und für den Musiklehrer: Wer ein Musikinstrument erlernen will, muss häufig viel Geld in die Hand nehmen. Geld, das viele nicht haben. Um Kinder dennoch den Zugang zur Musik zu ermöglichen, hat sich die Gemeinde Mettlach zusammen mit den Grundschulen in Mettlach und Orscholz, der Musikschule Merzig-Wadern und dem Bund für Zupf- und Volksmusik das Projekt „Musik für alle“ einfallen lassen. An dem Projekt können sich ab März des kommenden Jahres je 30 Schüler der beiden Grundschulen beteiligen und nach ihrem Unterricht an einem Tag in der Woche zwei Schulstunden lang mit ausgewählten Fachkräften ein neues Instrument lernen.