Peter-Wust-Gymnasium Merzig : Mit dem Abitur geht für sie die Schulzeit zu Ende

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Peter-Wust-Gymnasiums in Merzig haben ihren Abschluss gefeiert. Das sind die Namen der erfolgreichen jungen Leute, die jetzt mit dem Abschlusszeugnis in der Hand in einen neuen Lebensabschnitt aufbrechen können: