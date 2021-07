Polizei sucht Hinweise : 80-Jähriger aus Merzig-Ballern wird nicht mehr vermisst (Update)

Ballern Der 80-Jährige aus Merzig-Ballern, der am Montag mit dem Auto das Haus verließ und nicht auffindbar war, ist wieder aufgetaucht.

Der 80-Jährige aus Merzig-Ballern, der seit Dienstag vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Dies hat die Polizei-Inspektion Merzig der SZ auf Anfrage mitgeteilt. Demnach wurde er in Frankreich aufgefunden und dort in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei-Inspektion Merzig am Dienstag mitteilte, verließ der 80-Jährige am Montag, dem 19. Juli, gegen 8 Uhr früh sein Haus und fuhr mit seinem Mercedes Benz, B 180, Farbe grau, mit dem amtlichen Kennzeichen MZG - KW 243, los, um einen Termin wahrzunehmen. Bei diesem kam er laut Polizei allerdings nie an.Zuletzt gesehen wurde er am Montag um 14 Uhr in Saarbrücken.