Brotdorf : Fördermittel für die Ausstattung mehrerer Kitas

Bei der Übergabe des symbolischen Schecks über rund 1,175 Millionen Euro (von links): Martina Holzner, Jan Bene­dyczuk, Judith Kost , Julian Büdinger, Heidrun Ebert und Johannes Burholt Foto: Martin Trappen

Brotdorf Staatssekretär Jan Benedyczuk hat in Brotdorf einen Scheck für die Einrichtungen der Katholischen Kita gGmbh übergeben.

Mit einem Scheck über knapp 1,2 Millionen Euro ist Bildungs-Staatssekretär Jan Benedyczuk am vergangenen Mittwoch in die Kita St. Marien in Brotdorf gekommen. Leider, so betonte der Staatssekretär gleich zu Beginn, komme der Betrag nicht alleine der Brotdorfer Einrichtung zugute. Der Scheck wurde dort nur symbolisch übergeben. Entgegengenommen hat ihn Judith Kost, pädagogisch-theologische Geschäftsführerin der Katholischen Kita gGmbH Saarland. Denn das Geld wird unter den Einrichtungen des Trägers aufgeteilt.

Laut Angaben des Bildungsministeriums erhält die Kita in Brotdorf 14 000 Euro an Fördermitteln. Das macht 2000 Euro pro Gruppe – auf diesen Betrag waren die Fördergelder in diesem Fall gedeckelt. Die Gelder für die Richtlinie eins werden laut Ministerium zu 90 Prozent vom Bund und mit zehn Prozent vom Land bereitgestellt. Gefördert werde Ausstattung, darunter Möbel, Kinderwagen, Spielzeug und qualitative Verbesserungen vor allem im Bereich der Digitalisierung. Die Kita gGmbH, der größte Träger im Bereich Kindertageseinrichtungen im Saarland, habe für 152 seiner 156 Einrichtungen Anträge nach der Richtlinie gestellt.

Der Bund hat – wie das Bildungsministerium weiter erläutert – im vergangenen Sommer ein fünftes Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ gestartet, mit dem der Bund dem Saarland für 2020 und 2021 Bundesmittel in Höhe von gut zehn Millionen Euro zur Verfügung stelle. Im Saarland werde dieses Programm mit zwei Richtlinien umgesetzt: Die Richtlinie eins vom 17. November 2020 betrifft demnach das Sofortprogramm für pandemiebedingte Ausstattungsinvestitionen und qualitative Verbesserungsmaßnahmen in Krippen und Kindergärten; mit der Richtlinie zwei vom 8. Januar 2021 sollen Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Ausstattungen im Zusammenhang mit einer baulichen Maßnahme gefördert werden.