Corona-Zahlen von Donnerstag : Zehn neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Mit zehn neuen Corona-Fällen steigt die Zahl der akut infizierten Menschen im Kreis auf 45. Der inzidenzwert steigt auf 23, 2.

Im Kreis sind am Donnerstag zehn neue Corona-Infektionen registriert worden. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: drei infizierte Menschen leben in Merzig, drei in Mettlach, drei in Beckingen und eine in Losheim am See. Das teilt das Landratsamt mit.

Somit liegen aktuell 45 aktive Covid-19-Infektionen im Grünen Kreis vor. Davon leben 15 betroffene Personen in Mettlach, zehn in Merzig, acht in Losheim am See, sechs in Beckingen, fünf in Perl und eine in Weiskirchen. In 25 Fällen konnte eine Mutation nachgewiesen werden; achtmal die Alpha-, einmal die Beta-, elfmal die Gamma- und fünfmal die Deltavariante.