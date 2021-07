Aktuelle Zahlen von Freitag : Drei weitere Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Drei neue Corona-Infektionen sind am Freitag im Grünen Kreis bekannt geworden. Wie das Landratsamt mitteilt, leben zwei Betroffene in Mettlach und einer in Merzig. Vier Menschen gelten als genesen – zwei aus Merzig, je einer aus Perl und Losheim am See.

Somit sind derzeit 29 Menschen im Kreis an Corona erkrankt; 14 aus Merzig, sieben aus Mettlach, fünf aus Perl, zwei aus Losheim am See und einer aus Beckingen. In 24 Fällen wurde laut Landratsamt eine Mutation nachgewiesen (sieben Mal Alpha-, ein Mal Beta-, elf Mal Gamma- und fünf Mal Delta-Variante).