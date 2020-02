Losheim : Ökostrom auf 5000 Quadratmetern

Losheim 352 000 Euro hat Globus Losheim in 1248 Solarpaneelen auf seinem Dach investiert. Sie produzieren zehn Prozent des Energiebedarfs.

Die Dachfläche des Globus-Warenhauses in Losheim wird fortan zur Energiegewinnung genutzt. Rund zehn Prozent des benötigten Energiebedarfs werden so selbst gewonnen. Dies teilte das Handelsunternehmen jetzt mit. Die neu installierte Solaranlage beansprucht eine Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern. In Reih und Glied präsentieren sich die neuen Solarmodule und produzieren je nach Sonneneinstrahlung bis zu 436 000 Kilowattstunden Energie pro Jahr. Diese Menge an Strom würde nach Angaben von Globus ausreichen, um insgesamt 117 Durchschnitts-Haushalte mit Strom zu versorgen.