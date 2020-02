Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorenfösend in Losheim : Sieben Zwerge und das eine oder andere Zipperlein

Die Residenz-Narren traten bei der Sitzung als Schneewittchen und die sieben Zwerge auf. Foto: Werner Krewer

Losheim Es gehört mittlerweile schon zur Tradition, dass die närrische Zeit auch in der Seniorenresidenz am See Einzug hält. Gemeinsam mit dem Verein zur Pflege und Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde Losheim am See und etlichen Stars der KG Rot-Weiß stellten die Mitarbeiter der Residenz, allen voran Geschäftsführer Thorsten Sprengart, wieder ein Superprogramm auf die Beine.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Keil

Stargäste von außerhalb waren in diesem Jahr die „Revo-Boys“ aus Saarwellingen, die als „Revo-Girls“ eine Wahnsinnsshow abzogen. Auch hier in Losheim bekamen die Träger des Till-Ordens der Ottweiler Bürgergarde einen Riesenapplaus.

Kindergarde, Tanzmariechen und Kindertanzpaar der KG Rot-Weiß erfreuten das Publikum, und auch die gekrönten Häupter, Prinz Christoph I. mit seiner Ulrike und Kinderprinz Sven-Kilian I. mit Ihrer Lieblichkeit Lilly I., gaben sich die Ehre. Hans Hamel und Dieter Herrmann, genannt „Die Zwei“, brachten mit ihrem Medley Kölscher Lieder richtig Stimmung in den Saal. Sie sind die älteste Boy-Group des Saarlandes, aber sie haben sich Temperament und Schwung aus jungen Jahren erhalten, und manch ein Zuhörer klopfte mit Hand oder Fuß den Takt zu ihren flotten Melodien.

Akteure Die Akteure bei der Seniorenfösend Die Akteure: Sitzungspräsident: Thorsten Sprengart; Gäste der KG Rot-Weiß: Prinzenpaare, Kindergarde, Tanzmariechen Magdalena Scherer und Kindertanzpaar Jolina Becker und Jan-Philipp Hinkel; Revo-Boys: Eric Mees, Sven Andres und Dirk Glaeser; Die Zwei: Hans Hamel und Dieter Herrmann; Tanzgruppe Line-Dance unter der Leitung von Andrea Reinert Clemens; Schneewittchen: Nicole Richter, Nicole Petry, Kerstin Schunk, Cindy Schnur, Annemarie Zöhler, Annemarie Horschel-Becker, Nathalie Lay und Thorsten Sprengart: Büttenstars: Andrea Anna und Ingelore Lorang.

Auch zwei Bewohnerinnen der Residenz ließen es sich nicht nehmen, in die Bütt zu steigen. „Es sei ganz ehrlich hier gesagt, der Zahn der Zeit, er hat genagt. Am eignen Leib muss man erfahren: Wir sind nicht mehr, was wir mal waren“, bekannte Ingelore Lorang. Ehrlich und humorvoll sprach sie über die kleinen und großen Zipperlein, die man mit Pillen und Tropfen bekämpft und gerne vor der Mitwelt verbergen möchte. Aber sie hatte auch einen Trost dabei. Mit gelassener Ruhe und Heiterkeit kann man die Beschwerden zwar nicht vertreiben, aber trotz ihrer lästigen Anwesenheit Freude empfinden und Spaß am Leben haben.

Die „Tolle Hausfrau“ Andrea Anna lästerte über die perfekten Damen, die in der Fernsehwerbung ihren Mann mit Fertigsuppe aus der Tüte verwöhnen, stets akkurat geschminkt und zurecht gemacht sind, während der Schmutz dank Clementines weiser Ratschläge fast von selbst verschwindet. Sie zeigte sich solidarisch mit den Frauen, die im Schweiße ihres Angesichts waschen und schrubben und denen weder der General noch Meister Proper zur Seite steht.

Auch die Belegschaft der Residenz hatte sich wieder eine tolle Nummer ausgedacht. Herein schwebte ein riesiges Paket mit der Aufschrift: „An Schneewittchen, Losheim“. Die Märchenschönheit hatte sich bei Amazon einen Satz neuer Zwerge bestellt, die nun munter aus der Postsendung herauspurzelten. Es gab einen Überzwerg aus dem Lebacher Land, einen Motzzwerg aus Merzig und sogar einen Praktikantenzwerg, der sich an Schneewittchen heranmachen wollte, um besser durch die Prüfung zu kommen.