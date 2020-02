Britten Bei den Britter Hirtzen läuft in dieser Session einiges anders als gewohnt. Da gibt es eine Prinzessin, die nur Sprudel trinkt, weil sie nach eigenen Angaben den nächsten Thronfolger in Produktion hat, und eine Kinderprinzessin, die das Jungvolk ganz alleine regiert.

Der „Zwette Heer“ begann dann, ein wenig über die Nachbardörfer herzuziehen. So haben die Scheidener derart laute Stimmen, dass der Beichtstuhl schallisoliert werden musste, damit man die Sünden nicht bis in Evis Gaststube hören kann. Diesem Ruf wurde Devid Hero, der Präsident des Scheidener Karnevalsvereins, auch sofort gerecht. Ein wenig lallend, da bereits gut abgefüllt, das Präsidentenjackett auf Halbmast, kam er in die Bütt geschlingert und erzählte, dass sein Traktor nicht am Umzug teilnehmen kann, weil er die Umwelt mit seinem Diesel verpestet. Aber Hero hat bereits Plan B in der Tasche: Es gibt noch einen zweiten Traktor, und der darf mit, denn er wird mit Biogas betrieben, produziert vom Elferrat nach dem Genuss von Bohnen und Zwiebelmettbrötchen. Der „Zwette Heer“ wurde übrigens zum König von Britten gekrönt, um den Britter Brexit, die Trennung von der Gemeinde Losheim am See, voranzutreiben.