Interview mit Helmut Harth : Am Anfang hat er erstmal aufgeräumt

Mehrere Holzskulpturen des Losheimers Helmut Müller stehen im Büro von Bürgermeister Helmut Harth. Besucher fragt er gern, was sie in der knorrigen Struktur erkennen. Foto: Teresa Enzweiler

Nach 100 Tagen im Amt zieht Losheims neuer Bürgermeister eine erste Zwischenbilanz darüber, was er schon angegangen ist.

Herr Harth, Sie sind jetzt netto rund 100 Tage im Amt. Ist Bürgermeister zu sein so, wie Sie es erwartet haben?

HARTH Dadurch, dass ich Verwaltung und Stadtplanung gelernt habe, habe ich vieles so erwartet. Ich habe auch fast ein Jahr lang Wahlkampf gemacht und viele Gespräche geführt, darunter mit Verwaltungsmitarbeitern und Ortsvorstehern. Nur den tatsächlichen Arbeitsumfang hätte ich in dieser Dimension nicht erwartet. Unter zehn bis zwölf Stunden komme ich selten nach Hause, und dazu kommen noch die Wochenendtermine. Die mache ich zum Teil sehr gern, aber unterm Strich ist es ein enormes Arbeitszeitvolumen. Es ist aber hochinteressant und spannend, denn jede Arbeitsstunde sieht komplett anders aus.

Sie hatten sich schon im Wahlkampf zu vielen Dingen geäußert. Sind Sie in den ersten Monaten im Amt schon über Themen gestolpert, mit denen Sie sich noch gar nicht auseinandergesetzt hatten?

HARTH Eigentlich nicht. Das Themenspektrum war mir bewusst und ich habe den großen Vorteil, dass mein Wahlprogramm gleichzeitig nun mein Handlungsprogramm ist. Im konkreten Alltag kommt hinzu: Vorher hatte man nur Vorstellungen, jetzt aber hat man die Verantwortung. Jede Entscheidung, die ich treffe, muss ich in vollem Umfang verantworten. Es ist eine besondere Herausforderung, dem gerecht zu werden – wohlwissend, dass man nicht jedem gerecht werden kann.

Bei der Wahl hatten Sie zwei Gegenkandidaten, die beide auch einige Stimmen erhalten hatten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Gemeinde und im Rat den Rückhalt haben, den Sie für Ihre Entscheidungen brauchen?

Helmut Harth. Foto: Teresa Enzweiler

HARTH Über 1000 Stimmen Vorsprung sind für einen parteilosen Kandidaten eine Riesenmehrheit. Das ist irgendwann aber auch Schnee von gestern. Durch die Zukunftswerkstätten, bei denen ich mich in jedem Dorf mit Vertretern aus Politik, Vereinsleben und Wirtschaft treffe, und durch die Ortsvorsteher-Dienstbesprechungen merke ich, dass ich aus der Bevölkerung positive Rückmeldungen von überall her bekomme – aus der Wirtschaft, aus den Vereinen. Denn ich kümmere mich um deren Anliegen. Im Rat hatten wir zudem bisher fast nur einstimmige Beschlüsse. Natürlich wird im Vorfeld immer noch ein bisschen geknirscht, aber im Großen und Ganzen läuft alles rund. Ich bin mit dem Anspruch angetreten, dass ich Mehrheiten brauche, und die bekommt man durch gute Argumente. Ich muss auch nicht alles, was ich will, mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen.

Im Gemeinderat haben Sie ja ein recht buntes Parteispektrum sitzen. Klappt die Zusammenarbeit?

HARTH Ja. Das Mitglied der Linken ist in der Fraktion der GALL, das FDP-Mitglied ist in der Fraktion der CDU und der AfDler, muss man sagen, hat bis heute noch keinen Wortbeitrag geleistet. Er ist aber persönlich ein ganz angenehmer Mensch – kein typischer AfDler, wie man sie von der Landes- oder Bundesebene her kennt. Wir haben 19 neue, auch viele junge Mitglieder. Insgesamt herrscht jetzt auch ein anderer Zeitgeist im Gemeinderat, welcher durch intensive Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden gefördert wird.

Das geht ja Hand in Hand mit dem, was Sie vorher gesagt hatten: Sie wollten nicht so weitermachen wie bisher. Was sind Ihre Hauptthemen, die Sie angehen wollen?

HARTH Die Personalstruktur ist ein wichtiges Thema. Die Mitarbeiter im Rathaus sind mittlerweile so gebrieft: freundlich, fleißig, ehrlich. Wir haben zudem das Angebot für die Bürger erhöht durch erweiterte Öffnungszeiten. Im Gegenzug haben wir die Flexibilität für die Mitarbeiter erhöht, da es bei den gleitenden Arbeitszeiten mehr individuelle Möglichkeiten gibt. Die Organisationsstruktur wurde wesentlich optimiert.

Wenn Helmut Harth ein Anliegen an seine Mitarbeiter hat, geht er zu ihnen – hier tauscht er sich mit Jürgen Tamble vom Fachbereich Bauen aus. Foto: Teresa Enzweiler

Was sind weitere Themen, die Sie schon angegangen sind?

HARTH Ich bin ein sehr strukturiert arbeitender Mensch und habe zunächst eine Bestandsanalyse gemacht. Wir haben in manchen Bereichen einen enormen Investitionsstau, seien es Straßen, Wege, Plätze, Hallen oder Bürgerhäuser. Wir haben allein 80 kommunale Gebäude. Wir haben zwölf Ortsteile, also zwölf Leichenhallen, zwölf Feuerwehren, zwölf Bürgerhäuser etc. Es potenziert sich alles. Wir haben drei Grundschulen und sieben Kindergärten. Dort ist überall massiver Investitionsbedarf. Wir haben Kanäle, Wege und Straßen, die unterhalten werden müssen. Wir haben außerdem ein paar große Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel den Bau einer neuen Feuerwache in Losheim.

Das hatte sich ja im Vorfeld bereits ein wenig hingezogen…

HARTH Genau. Es wurde fünf Jahre über eine Sanierung des alten Standorts diskutiert. Wer aber diese Bauwerke aus den frühen 70er Jahren kennt, weiß, dass man dann gutes Geld einem schlechten Standort hinterherwerfen müsste. Deshalb haben wir gesagt: Wir suchen einen neuen Standort und bauen ein zukunftsfähiges, neues Objekt. Als wir das kommuniziert hatten, sagte das DRK gleich, dass es eine Rettungswache dazu baut. Wir bieten auch der Polizei an, dass sie sich mit dranhängt, ebenso dem DRK-Ortsverein. Auch bei der Grundschule Wahlen haben wir gesagt: Wir müssen neu bauen. Das ist unterm Strich billiger und langfristig nachhaltiger. Das ist das Prinzip – das könnte ich auch fortführen mit der Tourist-Info.

Tourismus ist in Losheim generell ein wichtiges Thema. Was könnten Sie sich vorstellen, um Losheim in diesem Bereich noch attraktiver zu machen?

Helmut Harth. Foto: Teresa Enzweiler

HARTH Unser wichtigster Leuchtturm ist der Stauseebereich, unser zweiter Leuchtturm sind die Premiumwanderwege. Losheim hat zwölf Premiumwanderwege und hat Anteil am Saar-Hunsrück-Steig. Mit diesem Potenzial könnte wesentlich mehr Wirtschaftskraft hier gebunden werden, wenn wir entsprechende Angebote machen. Das wollen wir stärken. Wir wollen Angebote für Touristen und Besucher so stricken, dass die Aufenthaltsdauer und die Saison verlängert werden. Die beiden Hotels am Stausee sind beispielsweise die am besten ausgelasteten im Saarland. Wir wollen, dass gegebenenfalls im Beherbergungsgewerbe etwas Neues kommt – auch Formen, die wir bisher nicht haben wie Lodges oder Tiny-Houses (Mini-Häuser, Anm. d. Red.). Wir wollen auch unseren Camping-Platz auf ein Vier-Sterne-Niveau aufwerten. Der andere Punkt ist, dass in den Dörfern mehr Gastronomie angeboten wird. Der Wanderer hat in der Regel anschließend Hunger. Am Stausee wollen wir weitere Attraktionen installieren. Und wir wollen die „Ebbes von hei“-Bewegung stärken – so gibt es im April erstmals einen Genussmarkt in der Eisenbahnhalle. Wir müssen auch sehr viel Geld in den Waldumbau stecken.

Was sind weitere Themen für Losheim am See?

HARTH Losheim besteht ja nicht nur aus dem Hauptort, dem Stausee und Globus, wir haben noch elf weitere Dörfer. Dort macht die demografische Entwicklung nicht Halt. Losheim hat noch stabile Einwohnerzahlen und die Nachfrage nach Wohnungen ist groß, außerdem haben wir 4000 Berufseinpendler und rund 1200 Schüler. Aber nichtsdestotrotz müssen wir in den Dörfern Lösungen finden, damit auch die älter werdende Generation hierbleiben kann. Dort stricken wir Konzepte wie Mehrgenerationenhäuser oder Wohnungsbaugenossenschaften, um nur zwei Stichworte zu nennen.

Man gewinnt den Eindruck, dass Sie sich über jeden Stein, der in Losheim liegt, schon Gedanken gemacht haben. Können Sie noch durch den Ort gehen, ohne an Investitionsmöglichkeiten und Potenziale zu denken?

HARTH (lacht) Ehrlich gesagt: nein. Natürlich geht man mit noch geschärfterem Auge vor. Überall, wo ich wandere oder durch die Dörfer gehe, weiß ich: Mensch, ich bin jetzt für alles verantwortlich. Dann sieht man auf einmal: das Schild ist unnötig, hier fehlt etwas oder hier ist die Straße kaputt. So richtig entspannen kann ich nicht mehr, deshalb muss ich gelegentlich mal rausfahren. Aber es ist auch ein Gefühl, das einen froh macht: Ich kann aktiv Dinge, die mir oder den Menschen wichtig sind, angehen – und nicht nur darüber schimpfen.

Wie viel Zeit bleibt Ihnen noch für Familie, Hobbys und Mal-Nicht-In-Losheim-Sein?

HARTH Ich bin so viel Egoist, dass ich sage: Damit ich zehn Jahre Vollgas geben kann, brauche ich auch Zeit für Ausgleich und Entspannung. Die ersten vier Monate waren extrem, aber das wusste ich auch. Ich habe mir selbst bis Ostern Zeit gegeben, um in diesem Tempo weiterzumachen. Danach versuche ich, in einen normalen Arbeitsmodus zu kommen, so dass die Wochenenden weitgehend für Familie, Sport und Freizeit zur Verfügung stehen – und dafür, mal wieder etwas im eigenen Garten zu machen. Meine Frau hat mir so lange freigegeben, meine Kinder sind im Studium – die brauchen mich nicht mehr in dem Umfang. Im Moment ist alles vereinbar. Aber: In dem Entspannungssessel in meinem Büro habe ich noch keine fünf Minuten verbracht (lacht).

Was war das Allererste, was Sie gemacht haben, als Sie offiziell Bürgermeister waren?

HARTH Ich habe zuerst einmal hier die Zimmer aufgeräumt. Es war alles relativ dunkel, sodass wir gesagt haben: Da muss man neu streichen. Dann kamen auch neue Möbel und kleine Kunstobjekte. Es wurde alles ein bisschen erneuert. Dann lag dort ein Stapel von Unterlagen, die unterschrieben werden mussten, ein halber Tisch voll. Und dann kamen Personalgespräche. Bei allen Mitarbeitern war ich leider immer noch nicht.

Eins Ihrer Hauptthemen ist Nachhaltigkeit. Wie sehen Sie in Losheim am See die Zukunft, was Energiegewinnung anbelangt?

HARTH Das große Ziel ist es, dass wir zumindest bilanziell energieautark werden. In Losheim verbrauchen wir derzeit etwa 104 Millionen Kilowatt Strom jedes Jahr und die müssen irgendwo herkommen. Wir haben wirklich tolle Voraussetzungen durch unsere Mittelgebirgslage, und wir haben riesige Flächen, wo Solaranlagen hinkönnen. Wir haben bei den Gewerbeflächen und auf den Wohnhäusern viele Dächer, die optimal geneigt sind und mit Solarzellen bestückt werden können. Wir haben dort vieles vor. Wenn wir es schaffen, einen weiteren Windpark und weitere Solarparks zu etablieren, ist das Ziel realistisch: Etwa ein Drittel unseres Stromverbrauchs wird bereits regenerativ erzeugt. Das Ziel ist es, dass wir die Energie, die regenerativ erzeugt wird, auch veredeln: dass sie nicht nur mit Mindestvergütung ins Netz eingespeist wird, sondern dass wir die Energie zum Beispiel in Form von Wasserstoff aufbereiten. Wir könnten zum Beispiel ein Elektrolysewerk bauen. Damit hätten wir auch eine Speicheroption für den Strom.

Zurück zum Investitionsstau: Sie hatten vorhin die Leichenhallen, Sportplätze, Bürgerhäuser und so weiter erwähnt. Ist es das Ziel, die alle zu erhalten, oder werden auch Schließungen erfolgen?

HARTH Primäres Ziel ist es, dass alles, was benötigt wird, auch erhalten bleibt. In den letzten Jahren wurden schon zwei Sportplätze aufgegeben, weil es die Vereine nicht mehr gibt. Das Gleiche gilt vielleicht auch für andere Einrichtungen. Wenn zum Beispiel ein Löschbezirk nicht mehr genug Personal hat, kann man darüber diskutieren: Muss man dort ein Feuerwehrhaus aufrechterhalten? Auch bei den Kirchen ist die Entwicklung so, dass Gebäude nicht mehr benötigt werden. Hier muss man mit den Kirchengemeinden fragen: Wo gibt es Synergieeffekte? Wo können wir gemeinsam etwas machen? Und eine der Seiten baut einen Teil der Infrastruktur zurück. Das will ich nicht ausschließen, werde es aber nicht aktiv angehen – es sei denn, der Sanierungsaufwand wäre komplett unverhältnismäßig. Ansonsten soll so investiert werden, dass eine Energieeinsparung erfolgt und die Haustechnik so optimiert wird, dass wir weniger Folgekosten haben.

Es ist also nicht Ziel, die Hälfte der Bürgerhäuser zu schließen?

HARTH Nein. Das ist nicht wünschenswert, weil wir von der Vereins- und Dorfgemeinschaft leben. Daher müssen wir auch entsprechende Infrastruktur vorhalten. Was allerdings ein Thema wäre: dass wir sagen, wir machen eine multifunktionale Nutzung. So kann ein Haus tagsüber eine Anlaufstation sein, wo ältere Menschen zusammen kommen oder wo der mobile Frisör oder der mobile Arzt hinkommt. Oder wir bieten die Räume an, damit ein Einzelhändler hinkommt.

Für die letzte Frage schauen wir ein paar Jahre in die Zukunft: Was würden Sie in zehn Jahren, wenn Ihre Amtszeit endet, gern berichten können?