So läuft der Umbau Das ist der neue Hingucker im Globus in Losheim

Natürlich erfolgt die Arbeit am offenen Fischbett unter Beachtung strenger Hygienevorschriften, betont Kay Klein, Geschäftsleiter des Globus in Losheim. So ist etwa dieser Bereich durch ein dickes Tau abgegrenzt, dahinter dürfen nur die Fachkräfte aus der Abteilung sich aufhalten, die Kunden müssen einen angemessenen Abstand einhalten. „Allein damit das Fischbett mit dem gesamten Kühlmechanismus ordnungsgemäß in Gang gesetzt wird, müssen zwei Mitarbeiter schon frühmorgens ran“, sagt der Marktchef. Bis zu 100 verschiedene Sorten Fisch und Meeresfrüchte finden die Kunden künftig auf dem Fischbett und in der angrenzenden Verkaufstheke vor.