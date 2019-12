Weihnachtsaktion in Beckingen : 40 prall gefüllte Tüten für Bedürftige

Mitglieder der Christlichen Bürgerhilfe Beckingen übernahmen aus der Hand der ersten Vorsitzenden Ursula Greis (Vierte von rechts) in ihrer Kleiderkammer 40 mit Lebensmitteln gefüllte Weihnachtstüten zur Verteilung an bedürftige Beckinger Mitbürger. Foto: nb

Haustadt Die Christliche Bürgerhilfe unterstützt bei ihrer Weihnachtsaktion wieder Menschen in der Gemeinde Beckingen.

Von Norbert Becker

Alljährlich unterstützt die Christliche Bürgerhilfe Beckingen (CBHB) mit ihrer Weihnachtsaktion bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Gemeinde Beckingen. So ist es auch in diesem Jahr. Zunächst hieß es wie immer, eine Menge Waren einzukaufen. In diesem Jahr wurden sie jedoch nicht in Pappkisten verstaut und dann mit Weihnachtspapier eingepackt, sondern nur in große, umweltfreundliche Papiertüten gesteckt. Damit konnten nicht nur Zeit, Arbeit und Kosten gespart werden, sondern auch zusätzliches zur Entsorgung anfallendes Papier.

Die Vorsitzende Ursula Greis hieß kürzlich in der gut bestückten CBHB-Kleiderkammer in der ehemaligen Grundschule in Haustadt einige Vereinskolleginnen und -kollegen, darunter Brunhilde Seger, Marlies Malter, Rosi Kläser, Ulrike Leidinger, Rosi Gattau nebst Ehemann Ludwig, Paul Maurer, Hubert Schwinn und Michael Speicher willkommen, um 40 Großtüten mit Lebensmitteln in Empfang zu nehmen. Darin zu finden sind Konserven, Milch, Teigwaren, Marmelade, Kaffee, Kakao, Milch, Süßigkeiten und weiteres Nützliches, allerdings weder Tabakwaren noch alkoholische Getränke.