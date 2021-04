Inzidenz liegt bei 77,25 : 14 Corona-Fälle im Grünen Kreis

Foto: dpa/Skanda Gautam

Merzig-Wadern Das Landratsamt meldet 14 neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis – fünf in Merzig, vier in Mettlach, je zwei in Perl und Losheim am See sowie eine in Beckingen. Zehn Menschen gelten als genesen – vier aus Wadern, je zwei aus Mettlach und Losheim am See, je einer aus Merzig und Beckingen.

