Zahlen von Dienstag : 13 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen im Landkreis Merzig-Wadern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist gestiegen. Am Dienstag sind nach Angaben des Kreises 13 weitere Infektionen bekannt geworden. Diese Fälle verteilen sich folgendermaßen auf die Städte und Gemeinden: Sechs Betroffene leben in Perl, vier in Merzig, zwei in Mettlach und einer in Losheim am See.

Wie der Landkreis weiter mitteilt, gelten seit Dienstag 26 Menschen, die zuvor erkrankt waren, als genesen. 14 dieser Menschen leben in Beckingen, vier in Perl, drei in Losheim am See, jeweils zwei in Merzig und Weiskirchen sowie einer in Wadern.

Derzeit sind nach Zahlen des Landkreises 316 Menschen aktiv an Corona erkrankt. 63 Betroffene leben in Merzig, jeweils 51 in Beckingen und Losheim am See, 50 in Mettlach, 39 in Perl, 38 in Wadern und 24 in Weiskirchen.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1967 Menschen aus dem Grünen Kreis mit Corona angesteckt. Nach den Zahlen des Landkreises gelten 1619 der Betroffenen wieder als genesen. 32 Menschen sind an oder mit Corona verstorben.