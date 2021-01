Zahlen von Montag : Sechs weitere Fälle von Corona und ein Verstorbener im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein 85-Jähriger aus Mettlach ist während seiner Corona-Infektion verstorben. Dies hat der Landkreis Merzig-Wadern mitgeteilt. Bei dem Mann handelt es sich um den 32. Menschen im Grünen Kreis, der an oder mit Corona verstorben ist.

Weiterhin teilte der Landkreis mit, dass am Montag sechs weitere Corona-Infektionen bekannt geworden sind. Drei Betroffene leben in Merzig, zwei in Wadern und einer in Wadern. Die Zahl der Menschen, die sich von ihrer Infektion wieder erholt haben, ist derweil um 21 gestiegen. Acht Menschen aus Perl gelten seit Montag als genesen, außerdem vier aus Beckingen, drei aus Merzig sowie jeweils zwei aus Wadern, Mettlach und Losheim am See.

Derzeit sind 329 Menschen im Landkreis Merzig-Wadern aktiv an Corona erkrankt. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 65 Betroffene leben in Beckingen, 61 in Merzig, 53 in Losheim am See, 48 in Mettlach, 39 in Wadern, 37 in Perl und 26 in Weiskirchen.