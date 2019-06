Katholische Kirche : Bischof sieht keine Perspektive für Frauen im Priesteramt

Mainz Angesichts zunehmender Forderungen von Katholikinnen nach gleichen Rechten in der Kirche hat sich der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf betont skeptisch über die Zulassung von Frauen zum Priesteramt geäußert.

„Ich sehe in dieser Frage derzeit keine realistische Perspektive der Veränderung“, erklärte Kohlgraf in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben mit Bezug auf „kirchliche Ämter mit hoher lehramtlicher Autorität“.