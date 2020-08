Polizei : Twitter-Marathon bei der Polizei

Saarbrücken Zwölf Stunden lang twittert die Polizei im Saarland ab diesem Samstag, 12 Uhr, über ihre Einsätze unter dem Hashtag #12hPolizei .

Die Pressestelle des Landespolizeipräsidiums twittert diesen Samstag, 29. August, zwölf Stunden lang aus der Führungs- und Lagezentrale Informationen zu Einsätzen, die sich aus den eingehenden Notrufen ergeben. Zwischen 12 Uhr und Mitternacht gibt sie unter https://twitter.com/PolizeiSaarland einen Einblick in ihre Arbeit.

„Kommunikation über die sozialen Medien ist für viele Menschen in allen Lebensbereichen alltäglich geworden. Auch die Polizei des Saarlandes nutzt Facebook und Twitter seit Jahren. Die Menschen im Saarland können so einfach und schnell mit der Polizei in Kontakt treten und bekommen Informationen zu Ihrer Sicherheit“, sagt Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU).