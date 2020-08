Behinderungen für Auto-Fahrer : Baustellen-Marathon in Völklingen

Baustellen-Marathon in Völklingen

(Symbolbild). Autofahrer müssen sich ab Ende August auf mehrere Baustellen in Völklingen einstellen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Völklingen Gleich mehrere Baustellen führen in Völklingen zu Behinderungen im Straßenverkehr. Betroffen sind unter anderem die viel befahrene Karolingerstraße und Hohenzollerstraße.

Zum Monatsende müssen sich Autofahrer in Völklingen auf weitere Einschränkungen im Straßenverkehr gefasst machen. Wie die Stadt Völklingen jetzt informiert, werden ab Ende August gleich mehrere Straßen wegen Kanalarbeiten, beziehungsweise wegen Sanierungsarbeiten zeitweise gesperrt.

So wird in der Zeit vom 31. August bis voraussichtlich 30. November die Straße „Am Schulzenfeld“ wergen Kanal- und Straßenbauarbeiten in Höhe der Anwesen 2 bis 16, 18 bis 30, 1 bis 17 und 19 bis 35 voll gesperrt. Die Anwohner habe man bereits über die Baumaßnahmen informiert.