Burbach : Großer Umzug im Saar-Karneval fällt wegen Corona aus

Burbach Corona stoppt den Karneval. Im Saarland ist jetzt bereits einer der beiden größten Umzüge für kommendes Jahr abgesagt

(leh) Der Burbacher Rosenmontagsumzug wird im kommenden Jahr nicht stattfinden. Das teilte die Karnevalsgesellschaft „Mir sin do“ Saarbrücken-Burbach am Donnerstag mit. „Leider lassen die aktuellen Gegebenheiten keinen normalen Ablauf unserer Veranstaltungen zu“, erklärte Präsident Josef Weiß. Deshalb habe man entschieden, sie in der Session 2020/2021 abzusagen – auch den Rosenmontagszug. Mit 150 000 Zuschauern sind die Umzüge in Burbach und Neunkirchen die größten im Saarland.