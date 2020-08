Bußgeld gegen Uniklinik und kaufmännischen Vorstand : Vorstand der Uniklinik lehnt „Deal“ mit Staatsanwalt ab

Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor der Homburger Uniklinik. Foto: Raºdiger Koop/UKS/Raºdiger Koop

Saarbrücken/Homburg Der Prozess wegen Bußgelds gegen Klinik und den kaufmännischen Direktor Kerle wurde bereits wiederholt verschoben. Aber jetzt soll er stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Jungmann

Das Verfahren birgt für das in die Kritik geratene Universitätklinikum des Saarlandes (UKS) und seinen kaufmännischen Vorstand Ulrich Kerle durchaus Zündstoff. Weil offenbar so genannte „Compliance“-Richtlinien am UKS nicht funktioniert haben sollen und „zahlreiche strafbare Betrugshandlungen zu Lasten von privat versicherten Patienten im Zusammenhang mit der Abrechnung von Wahlleistungen zu verzeichnen“ gewesen seien, hatte die Staatsanwaltschaft bereits im Oktober 2018 einen hohen Bußgeldbescheid gegen das UKS und Kerle erlassen. Hintergrund waren angeblich zu Unrecht an Privatpatienten der Neurochirurgie adressierte Rechnungen aus den Jahren 2013 und 2014. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft insgesamt Geldbußen in Höhe von 158 129,41 Euro. Davon soll Kerle selbst 20 000 Euro zahlen, das Klinikum 80 000 Euro als „Verbandsgeldbuße“. Zusätzlich sollen 58 129,41 Euro, die von Patienten angeblich zu Unrecht gefordert wurden, abgeschöpft werden. Der Vorwurf an Kerle lautet, er habe es „in sorgfaltswidriger Weise unterlassen“, Kontroll- und Überwachungsmechanismen einzurichten, um entsprechende Betrugsversuche festzustellen oder zu verhindern.

Da Kerle und das UKS Einspruch gegen die Bußgeldbescheide eingelegt haben, wurde vor dem Saarbrücker Amtsgericht eine öffentliche Hauptverhandlung terminiert. Der Prozess wurde allerdings – auch coronabedingt – wiederholt verschoben, zuletzt auf Antrag der Verteidigung.

Hintergrund dafür war möglicherweise, dass der Anwalt des UKS die Chancen für einen „Deal“, eine Verständigung mit der Staatsanwaltschaft suchte, womit den UKS-Verantwortlichen wohl auch eine öffentlichkeitswirksame Hauptverhandlung erspart geblieben wäre. Nach Informationen unserer Zeitung waren die Weichen so gestellt, dass nur noch das UKS mit insgesamt 138 129,41 Euro zur Kasse gebeten werden sollte, wenn die Einsprüche gegen den Bescheid zurückgenommen werden. Kerles Geldbuße sollte gestrichen werden. Darüber informierte der UKS-Anwalt offenbar im Juli in einer Vorstandsitzung, an der der kaumännische Direktor nicht teilgenommen hat. Der Anwalt, so heißt es, soll selbst das Protokoll erstellt haben. Und genau daraus soll sich ergeben, so Informationen unserer Zeitung, dass die drei Vorstandsmitglieder Professor Wolfgang Reith, Professor Michael Menger und Pflegedirektor Wolfgang Klein sich gegen den „Deal“ mit der Staatsanwaltschaft aus­sprachen. Der Grund dafür: Es sollte eben nicht der Eindruck erweckt werden, dass das Klinikum seinen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zurücknehme, um ein Vorstandsmitglied zu schützen.

Voraussichtlich muss jetzt doch der Saarbrücker Bußgeldrichter urteilen. Möglicherweise steigt das Gericht dann in die Beweisaufnahme ein oder prüft, welche genauen Maßnahmen am UKS bislang ergriffen wurden, um künftig ähnliche Betrugsvorfälle zu verhindern. Es soll Stimmen in Homburg geben, die sagen, es existiere immer noch kein funktionierendes Kontrollsystem.