Nach Schließung des Vorclearinghauses „Schaumberger Hof“ in Tholey : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in St. Wendel und Saarbrücken betreut

Saarbrücken Eine Jugendhilfeeinrichtung der Stiftung Hospital St. Wendel sowie das Elisabeth-Zillken-Haus in Saarbrücken kümmern sich seit Jahresbeginn um die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Saarland.

Im Saarland wurde am 1. Februar 2016 für die vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer am Schaumberger Hof in Tholey ein sogenanntes Vorclearinghaus eingerichtet. Denn aufgrund der hohen Fallzahlen reichten die Kapazitäten zur Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in verschiedenen Jugendhilfe-Zentren nicht mehr aus.