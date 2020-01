Kostenpflichtiger Inhalt: Zoff in der großen Koalition : Saar-CDU weist Kritik der SPD in der Stahlkrise zurück

Im vergangenen Oktober demonstrierten Stahlarbeiter vor dem Saar-Landtag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Innerhalb der großen Koalition ist nun ein Streit um das Engagement in der Stahlkrise entbrannt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Saar-CDU weist die Kritik von SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon „deutlich“ zurück. Er hatte der Union vorgeworfen, sich in der Stahlkrise „einen schlanken Fuß“ zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

Es gehe um den Erhalt einer Schlüsselindustrie für das Saarland, erklärte Markus Uhl, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der CDU Saar. Dafür stünden Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Partei „zu 100 Prozent ein“.

Lesen Sie auch Streit um Arbeitsverteilung in der Landesregierung : Industriekrise droht Koalition zu spalten

Uhl verwies darauf, dass Regierungschef Hans „im ständigen Dialog“ mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) stehe, „um für die Unterstützung des Bundes zu kämpfen“. Außerdem sei es Hans gelungen, die Ministerpräsidenten aller Länder hinter der Position des Saarlandes zu versammeln und sich gemeinsam bei der EU für die deutsche Stahlindustrie einzusetzen, so Uhl.

Damit meint der Unionspolitiker einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Oktober. In Elmau hatten sich die Regierungschefs „mit Nachdruck“ zu Stahlindustrie in Deutschland bekannt. Sie riefen die Bundesregierung auf, sich in Brüssel dafür starkzumachen, dass der Emissionshandel in der EU nicht zu Lasten der Branche geht.

„Diesen Prozess muss die Landesregierung gemeinsam und geschlossen weiter vorantreiben“, mahnte Uhl. „Das sollte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende beherzigen, anstatt öffentlich die Arbeit der Landesregierung klein und schlecht zu reden.“

Commerçon hatte am Montag in Saarbrücken gesagt, dass sich die CDU „einen schlanken Fuß“ mache, während sich Wirtschaftsministerin und SPD-Landeschefin Anke Rehlinger unermüdlich für Hilfen für die Industrie einsetze (wir berichteten). „Hier müssen sich endlich auch der Ministerpräsident und die CDU einspannen lassen“, hatte der Ex-Bildungsminister erklärt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier bezeichnete er als „Totalausfall“.

Es liege in der Natur der Sache, dass in der momentan schwierigen Phase das SPD-geführte Wirtschafts- und Arbeitsministerium als zuständiges Fachressort in besonderer Weise gefordert sei, konterte Christdemokrat Uhl. „Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir diese herausfordernde Aufgabe nicht alleine der SPD überlassen dürfen.“ Die Aussagen von Commerçon seien der beste Beweis dafür, sagte Uhl.

Oskar Lafontaine, der Linken-Fraktionschef im saarländischen Landtag, nannte die Unstimmigkeiten in der Saar-Groko „mehr als bedenklich“. Erschwerend komme hinzu, dass die Saarländer im Bundeskabinett ihrer Verpflichtung nicht nachkämen, „dem Saarland in dieser schwierigen Lage zu helfen“, sagte der frühere SPD-Ministerpräsident. Bezeichnend dafür sei, dass Commerçon die Kritik der Linken an Altmaier noch toppe.

Dem FDP-Landeschef Oliver Luksic erscheinen die Angriffe innerhalb der Koalition „wie verzweifelte Ablenkungsmanöver und das Eingeständnis, dass man keinen Plan für die Zukunft des Landes hat“. Der Bundestagsabgeordnete der Liberalen mahnte eine „Industrie-Strategie 2025“ an.