Kostenpflichtiger Inhalt: Verfahren in Finanzaffäre eingestellt

Saarbrücken In der Finanzaffäre um den Landessportverband (LSVS) sind die Strafverfahren gegen frühere Verantwortliche vorerst abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag einen SR-Bericht, demzufolge elf ehemalige LSVS-Präsidiumsmitglieder und Ex-Hauptgeschäftsführer Paul Hans insgesamt 485 000 Euro an die Staatskasse zahlen – in zwei Raten.