Hans gegen Neuregelung : Sommerferien sollen im Saarland weiter rotieren

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans sieht in wechselnden Ferienterminen kein Problem. Foto: SKS. Foto: Staatskanzlei Saarland/Carsten Simon

Saarbrücken Das Saarland wendet sich gegen eine Reform der Ferienregel – und rüttelt auch nicht an Bayerns Privilegien.

Für die saarländischen Schüler wird wohl auch in Zukunft der Start der Sommerferien und damit die Dauer des zweiten Schulhalbjahres zum Teil deutlich variieren. Wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag der SZ erklärte, sei man mit der derzeitigen rollierenden Regelung der Bundesländer zufrieden, bei der die sechswöchigen Ferien im Saarland sowohl im Juni, Juli als auch im August beginnen können. Entscheidend sei die Kopplung an Rheinland-Pfalz und Hessen. Damit wandte sich Hans gegen Forderungen von Berlin und Hamburg. Sie wollen erreichen, dass die Ferien aller Länder bei der Planung für die Jahre ab 2025 nur noch zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen. Dieser kleinere Korridor soll sicherstellen, dass die Schuljahre auch mit Blick auf die Prüfungstermine möglichst gleich lang sind.