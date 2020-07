10,2 pro 1000 Einwohner : Im Saarland gibt es besonders viele Waffenscheine

Saarbrücken Deutschlandweit werden immer mehr kleine Waffenscheine beantragt. Besonders viele gibt es in Schleswig-Holstein und im Saarland.

Immer mehr Menschen in Deutschland besitzen laut Umfrage einen kleinen Waffenschein. In den vorigen zwölf Monaten stieg die Zahl der Bescheinigungen um rund 44 000 auf 686 000, wie die Rheinischen Post berichtete. Im Saarland ist die Quote mit 10,2 Waffenscheinen pro 1000 Einwohner unter allen Ländern am zweithöchsten.