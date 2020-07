Heiße Sommertemperaturen : Innenminister Bouillon warnt vor Waldbrandgefahr

Saarbrücken Mit den sommerlichen Temperaturen steigt im Saarland die Waldbrandgefahr. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon mahnt daher zur Vorsicht.

Wegen anhaltender Trockenheit besteht im Saarland derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Bereits am Donnerstag sei es zu kleineren Flächenbränden und einem größeren Brand auf einem Feld gekommen, die rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten, teilte das saarländische Innenministerium am Freitag in Saarbrücken mit.