Kostenpflichtiger Inhalt: Das Innenministerium zahlt : Bereits 2,1 Millionen Euro Hilfe an Vereine geflossen

Saarbrücken Das Hilfsprogramm für durch die Coronakrise in Schieflage geratene Sportvereine („Vereint helfen: Vereinshilfe Saarland“), das am 4. Juli in Kraft getreten ist, verzeichnet nach vier Wochen erfolgreiche Zahlen: Von den 1214 eingegangenen Anträgen wurden bereits 1083 Anträge in Höhe von 2,1 Mio. Euro positiv beschieden, teilte das saarländische Innenministerium mit.