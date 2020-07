Deutlich weniger Stellen als im Vorjahr : Arbeitslosigkeit im Saarland steigt weiter

Saarbrücken Die Agentur für Arbeit meldet für diesen Monat einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen und deutlich weniger offene Stellen als noch vor einem Jahr.

„Im Vergleich zum Vorjahr sind deutlich mehr Menschen arbeitslos“, sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. „Allerdings steigt die Arbeitslosigkeit nicht mehr so stark an wie in den letzten Monaten.“

Im Mai erhöhte sich die Zahl der Menschen in Kurzarbeit auf 6,7 Millionen in Deutschland. Im April hatte die Zahl noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit war im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht. Im März waren 2,46 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im Saarland waren es im März nach aktuellen Hochrechnungen 4900 Betriebe für 35 700 Mitarbeiter. In der Corona-Krise haben bislang 11 500 Betriebe hierzulande Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt. Die Anzeigen bedeuten jedoch nicht deren Realisierung, weist die Agentur hin.