Änderungen treten Freitag in Kraft : Saarland passt Corona-Regeln an: Wieder mehr Menschen bei Veranstaltungen erlaubt

Foto: dpa/Matthias Bein

Saarbrücken Am Freitag treten Veränderungen an der im Saarland geltenden Corona-Verordnung in Kraft. Was sich jetzt alles ändern wird:

Die saarländische Landesregierung hat die Corona-Verordnung angepasst. Die Änderungen treten am Freitag, 11. Februar, in Kraft.

Veranstaltungen mit bis zu 2000 Besuchern unterliegen dabei keiner Auslastungsbegrenzung mehr. Bei größeren Veranstaltungen im Innenbereich ist eine Auslastung von 30 Prozent (maximal 4000 Personen) möglich. Für Veranstaltungen im Außenbereich gilt eine Auslastung von 50 Prozent (maximal 10.000 Personen).

Außerdem haben Kinder bereits ab einem Jahr die Möglichkeit zur Freitestung, da die freiwilligen Tests in Kitas und Krippen nun seit dieser Woche auch für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung stehen. Diese Änderung bezieht sich laut saarländischem Gesundheitsministerium ausschließlich auf den privaten Bereich, z.B. wenn ein Kind Kontaktperson innerhalb der Familie ist. Ist das Kind Kontaktperson durch einen Fall in einer Einrichtung, gelten die Regelungen der saarländischen Absonderungsverordnung („verpflichtendes Testen statt Absonderung“).

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) appelliert an die Saarländerinnen und Saarländer: „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die tägliche Zahl der Neuinfektionen wieder zu verringern. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes waren und sind dafür wesentlich.“