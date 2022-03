Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland weiter deutlich über Bundesschnitt – über 1000 Neuinfektionen gemeldet

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag im Saarland 1047 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut an und liegt weiter über dem Bundesschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag auf 1451,9. Am Sonntag lag der Wert bei 1414,5.

Innerhalb von 24 Stunden wurden landesweit 1047 Corona-Neuinfektionen, aber keinen weiteren Todesfalle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 172 451 bestätigte Corona-Fälle im Saarland. 1414 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist der Landkreis St. Wendel mit 1608,9. Die niedrigste Inzidenz verzeichnet der Regionalverband Saarbrücken mit 1355,4. Alle Werte sind in der Tabelle zu finden.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den fünften Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1259,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1231,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1238,2 (Vormonat: 1426,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78 428 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 62 349 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 24 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 15 869 417 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an (Donnerstag: 6,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.