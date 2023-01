Mögliche Steuergeldverschwendung : Containerdorf in Ensdorf bleibt Streitthema: SPD und CDU uneins nach Innenausschuss

Saarbrücken. Nach einem Bericht unserer Zeitung über mögliche Steuergeldverschwendung beim Bau des „Containerdorfes“ für Flüchtlinge in Ensdorf, war die Flüchtlingsunterkunft heute Thema im Innenausschuss. Die CDU übt Kritik, die SPD sieht alle Fragen beantwortet.

Die Flüchtlingsunterkunft in Ensdorf war am Donnerstag Thema im Innenausschuss des saarländischen Landtages. Nach einem Bericht unserer Zeitung über mögliche Steuergeldverschwendung in Höhe von 1,36 Millionen Euro bei der Errichtung des so genannten „Containerdorfes“ hatte die CDU-Fraktion das Thema auf die Tagesordnung gesetzt.